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  1 февраля 2021
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Министр финансов Монголии призвал бороться с коронавирусом и восстановить экономику

CentralAsia (MNG) -  Министр финансов Жавхлан Болд сообщил, что сосредоточится на обращении 8 трлн тугриков ($2,8 млрд), накопленных в Центральном банке Монголии, а также на координации бюджетной и налоговой политики.

Он также сказал, что сосредоточится на двух направлениях: выполнение постановлений парламента о восстановлении экономики. Во-вторых, бюджетная политика по рабочим местам в секторе малого и среднего бизнеса.

«Нынешний экономический кризис вызван не неправильной политикой, а пандемией. Бюджетная дисциплина улучшилась в 2019 году, но мы столкнулись с коронавирусом. Наша цель — коронавирус. Мы будем бороться с пандемией, не дожидаясь вакцины. Нам нужно надеть маски и открыть свой бизнес, чтобы восстановить нашу экономику. Так что всем пора взять на себя ответственность. Пора бороться, а не убегать», - сказал министр.

«Экономический цикл остановился. Таким образом, нам необходимо направить 8 триллионов тугриков, накопленных в Центральном банке Монголии, и согласовать бюджетную и налоговую политику. Надеюсь, новое правительство поддержит это», - добавил он.

Коронавирус в Монголии
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