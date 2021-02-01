Индия отправит в Монголию 1,5 млн доз вакцины от коронавируса

CentralAsia (MNG) - В рамках дипломатической инициативы Индия пожертвовала миллионы доз разработанной британцами вакцины AstraZeneca от COVID-19, производимой в стране, соседним странам Азии.

По данным The Times of India, на этой неделе правительство Индии поставит 1,5 миллиона доз в Монголию, 5 миллионов доз в Афганистан, 2 миллиона доз в Никарагуа, 100 000 доз в Барбадос и 70 000 доз в Доминику.

Монголия подписала соглашение о закупке 10 миллионов доз вакцины от Индии в дополнение к 1,5 миллионам доз, полученным в подарок, сообщает издание.

Посол Индии в Монголии М.П.Сингх объявил, что они будут поставлять вакцину Covishield, разработанную AstraZeneca из Соединенного Королевства и Институтом сыворотки Индии в Монголию.

AZD1222 (ChAdOx1 nCoV-19) или Covishield, также известная как «Оксфордская вакцина» — вакцина против COVID-19, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, вводимая внутримышечно. Векторная вакцина, использующая генетически модифицированный аденовирус шимпанзе ChAdOx1. Вакцина стабильна при температуре бытового холодильника и стоит от 3 до 4 долларов за дозу.

В июне 2020 года AstraZeneca и Институт сыворотки Индии (SII) достигли соглашения на поставку одного миллиарда доз вакцины в страны с низким уровнем доходов, включая Индию.

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