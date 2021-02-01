На утро 1 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 1259 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1259 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 246;

- Акмолинская область - 197;

- город Алматы - 116;

- Костанайская область - 88;

- Западно-Казахстанская область - 87;

- Карагандинская область - 86;

- Северо-Казахстанская область - 85;

- Восточно-Казахстанская область - 81;

- Атырауская область - 78;

- Алматинская область - 62;

- город Нур-Султан - 61;

- Туркестанская область - 25;

- Жамбылская область - 14;

- Мангистауская область - 10;

- город Шымкент - 9;

- Кызылординская область - 9;

- Актюбинская область - 5.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 187 970 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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