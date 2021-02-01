На утро 1 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 1259 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1259 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 246;
- Акмолинская область - 197;
- город Алматы - 116;
- Костанайская область - 88;
- Западно-Казахстанская область - 87;
- Карагандинская область - 86;
- Северо-Казахстанская область - 85;
- Восточно-Казахстанская область - 81;
- Атырауская область - 78;
- Алматинская область - 62;
- город Нур-Султан - 61;
- Туркестанская область - 25;
- Жамбылская область - 14;
- Мангистауская область - 10;
- город Шымкент - 9;
- Кызылординская область - 9;
- Актюбинская область - 5.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 187 970 случаев коронавируса.