В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 35 человек

CentralAsia (MNG) - В Монголии за последние сутки проведено 5433 ПЦР теста, и у 35 человек выявлен COVID-19. Все случаи были зарегистрированы в Улан-Баторе, сообщает Минздрав.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 35 человек. Таким образом, всего в Монголии 1358 человек вылечились от коронавируса.

За все время пандемии в стране подтвердили 1814 случаев коронавируса. Из 443 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 67 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения