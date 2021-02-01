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  1 февраля 2021
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В Таджикистане за сутки не выявили новых случаев коронавируса, - Минздрав

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане не зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Количество зараженных, вылечившихся и скончавшихся остается прежним.

С 30 апреля общее число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 13 308 человек, из них выздоровели 13 218 пациентов, скончались 90 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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