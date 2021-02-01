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  1 февраля 2021
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Узбекистан и Таджикистан приняли решение по государственной границе

CentralAsia (UZ) -  В городе Душанбе в конце прошлой недели состоялись переговоры рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Таджикистана по демаркации узбекско-таджикской Государственной границы, сообщает ИА «Дунё».

В ходе переговоров согласован План-график встреч на 2021 год, предусматривающий ежемесячные встречи сторон.

В рамках встречи достигнута договоренность о сроках и местах проведения совместных полевых работ, а также рассмотрены другие вопросы демаркации линии межгосударственной границы.

По итогам переговоров подписан соответствующий Протокол.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километра. После распада Советского Союза около 20% линии таджикско-узбекской госграницы оставались неделимитированной.
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