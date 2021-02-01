Впервые в школах Монголии начали использовать виртуальное обучение

CentralAsia (MNG) - Частная средняя школа «Орчлон» стала первой школе в Монголии использующая VR на уроках.

Каково это — преподавать, находясь в шлеме виртуальной реальности? И почему полноценная интеграция недешевых XR-технологий в образование, может стать выгодной для всех и после пандемии?

Этому отвечают Б.Анар, директор средней школы «Орчлон» и профессор Государственного университета Монголии А.Энхбаяр.

«Школа «Орчлон» поддерживает информационные и коммуникационные технологии с момента своего основания. ИТ-команда нашей школы с 2008 года постепенно развивает веб-сайт нашей организации, мобильное приложение, а также систему финансов, человеческих ресурсов и оценки. Наш девиз — стать монгольским гражданином мира. Монголы и монгольские дети несут ответственность за изучение, распространение и сохранение истории своей страны, красивой природы, наследия, национального искусства и родного языка. Вот почему мы много работаем, чтобы это произошло. Я не только рада, что первая школа в Монголии, которая использует виртуальную реальность в средней школе, но и очень счастлива быть первой школой, которая использует содержание исторического и культурного наследия, созданное командой А.Энхбаяра», - сказала Анар.







Б.Анар, директор средней школы «Орчлон»

«В эпоху глобализации мы будем разными во всем: в национальной истории, родном языке, культуре, национальной идентичности, искусстве. В то же время, если мы будем идти в ногу с международным образованием и развитием, нас будут ценить в мире, и наша страна будет развиваться. Одним из примеров того, как обучение теперь полностью отличается от традиционного, является виртуальное обучение VR. Например, если вы посмотрите на Солнечную систему на уроке географии, все дети в вашем классе смогут увидеть, почувствовать и Луну снаружи. Это не только сотрудничество между двумя организациями, а шаг к тому, чтобы изменить монгольскую систему образования в новом столетии по-новому и показать, что другие школы могут сделать то же самое. В мире начинается цифровой переход, и цифровое образование развивается со скоростью света. Если мы не перейдем к нему сейчас, мы будем отставшими. Так что лучше делать это на будущее, для себя. Мы надеемся, что еще многие школы представят VR в будущем», - сказал А.Энхбаяр.

Виртуальная реальность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная реальность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Для создания убедительного комплекса ощущений реальности компьютерный синтез свойств и реакций виртуальной реальности производится в реальном времени.

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