В Узбекистане с 1 февраля повысились зарплаты, пособия и стипендии

CentralAsia (UZ) - В конце прошлого года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление об исполнения закона о государственном бюджете Узбекистана на 2021 год.

Согласно документу, с 1 февраля текущего года размер заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, а также стипендий повышается на 10 процентов.

Кроме того, с 1 февраля на территории республики минимальный размер оплаты труда составит 747,3 тыс. сумов (сейчас – 679,3 тыс. сумов) или $71 в месяц.

Также с 1 февраля увеличатся штрафы, сборы и пошлины. В документе говорится, что базовая расчетная величина увеличивается с 223 тысяч до 245 тысяч сумов (с $21 до $23). В феврале 2020 года базовая расчетная величина осталась без изменений.

Размеры пособий для семей с детьми до 14 лет повышаются также на 10 процентов. Пособие по уходу за ребенком до 2 лет составит 434 тысяч сумов ($41), материальная помощь малообеспеченным семьям – от 326 тысяч до 653 тысяч сумов (с $31 до $62).

Установлены размеры единовременной материальной помощи нуждающимся семьям в Каракалпакстане и Хорезмской помощи – от 434 тысячи до 1,085 млн сумов (с $41 до $104).