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  1 февраля 2021
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На акциях протеста сторонников Навального в России задержано рекордное число участников

CentralAsia (CA) -  В России на воскресной акции протеста сторонников Алексея Навального по всей России были задержаны более 5 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные «ОВД-Инфо».

В прошлую субботу число задержанных перевалило за три тысячи.

Силовики по всей стране взяли на вооружение московский опыт перекрытия центра города, и в региональных столицах полиция делала то же самое. Помимо Москвы и Петербурга в тройку лидеров по числу задержанных попал Красноярск — 194 человека. Рекордно много задержанных также в Нижнем Новгороде (173 человека) и в Твери (124).

31 января в России прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, который 17 января был задержан в московском аэропорту Шереметьево, куда прилетел после 5-месячного лечения в Германии. Он впервые вернулся в Россию после отравления в августе 2020 года. 18 января он был арестован и помещен в СИЗО.

Ранее 23 января в городах России также прошли акции протеста в поддержку оппозиционера. Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, возбудили несколько уголовных дел. Были задержаны более 3 тыс. человек.

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