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  1 февраля 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели больше 800 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 854 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 168 768 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 20 471;

- Алматы - 20 380;

- Восточно-Казахстанская область - 19 489;

- Атырауская область - 14 817;

- Карагандинская область - 12 770;

- Павлодарская область - 11 882;

- Северо-Казахстанская область - 10 141;

- Западно-Казахстанская область - 9068;

- Костанайская область - 8811;

- Акмолинская область - 8447;

- Алматинская область - 7131;

- Шымкент - 5386;

- Жамбылская область - 5124;

- Туркестанская область - 3857;

- Актюбинская область - 3769;

- Мангистауская область - 3752;

- Кызылординская область - 3473.

Коронавирус в Казахстане
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