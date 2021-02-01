За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели больше 800 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 854 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 168 768 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 20 471;
- Алматы - 20 380;
- Восточно-Казахстанская область - 19 489;
- Атырауская область - 14 817;
- Карагандинская область - 12 770;
- Павлодарская область - 11 882;
- Северо-Казахстанская область - 10 141;
- Западно-Казахстанская область - 9068;
- Костанайская область - 8811;
- Акмолинская область - 8447;
- Алматинская область - 7131;
- Шымкент - 5386;
- Жамбылская область - 5124;
- Туркестанская область - 3857;
- Актюбинская область - 3769;
- Мангистауская область - 3752;
- Кызылординская область - 3473.
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