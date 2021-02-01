В Туркменистане состоялось открытие Международного года мира и доверия

CentralAsia (TM) - Церемония открытия Международного года мира и доверия, объявленного ООН по инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова, состоялась в выходные в Ашхабаде, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан». В мероприятии приняли участие местные чиновники, зарубежные послы, представители ООН, ОБСЕ, ЮНИСЕФ, РЦПДЦА, СНГ, Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Участники форума отметили значимость Международного года мира и доверия в обеспечении всеобщего мира и процветания, сделав акцент на важности применения в данном направлении принципов туркменского нейтралитета. Особое внимание было уделено вкладу Туркменистана в возрождение афганской экономики.

В ходе мероприятия туркменская сторона предложила сфокусироваться в этом году на укреплении международного права, реализации процесса разоружения, предотвращении распространения ядерного оружия, борьбе с терроризмом и пандемией коронавируса.

По итогам форума была принята Дорожная карта проведения Международного года мира и доверия.

По инициативе Туркменистана 2021 год был объявлен Международным годом мира и доверия на 73-й сессии Генассамблеи ООН.