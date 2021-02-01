Президент Туркменистана сформулировал главные задачи правительства на год

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в пятницу в ходе заседания Кабинета Министров определил стоящие перед Правительством задачи на 2021 год, сообщает TDH.

Обращаясь к членам Кабинета Министров, глава государства отметил, что необходимо принять необходимые меры по обеспечению стабильного развития национальной экономики и сокращению возможного экономического ущерба.

«Следует упростить порядок привлечения и выдачи денежных вкладов физическим и юридическим лицам частного сектора, а также заново пересмотреть оплату услуг в целях создания конкуренции между банками», - продолжил Гурбангулы Бердымухамедов.

Членам Правительства было дано задание ежемесячно проверять валютные поступления отраслей и их влияние на внешнеторговый оборот страны.

В ходе заседания была озвучена необходимость осуществления комплекса мер по привлечению денежных средств, кредитов и грантов международных финансовых структур, таких как Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, для поддержания малого и среднего бизнеса.

Было указано предпринять все меры по созданию благоприятных условий для развития негосударственного сектора экономики и в 2021 году довести долю этого сектора в структуре ВВП до 70,6%.