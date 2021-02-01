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  1 февраля 2021
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Фоторепортаж — Как по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Вчера, 31 января в городах России прошла волна несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По последним данным «ОВД-Инфо», к вечеру воскресенья силовики задержали более 5 тыс. человек, что является рекордным количеством.

Больше всего задержанных оказалось в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо этого в тройку лидеров попал Красноярск — 194 человека. Рекордно много задержанных также в Нижнем Новгороде (173 человека) и в Твери (124).
В прошлую субботу на акциях против ареста Навального были задержаны более 3 тыс. человек.

Первые выступления начались на востоке страны. В полдень по местному времени вышли на улицы активисты в Петропавловске-Камчатском. И там же начались первые задержания.

В Москве за час до объявленного начала акции полиция блокировала весь центр города по Садовому кольцу. Заборами перегородили тротуары на Каретном ряду, Цветном бульваре. Для пешеходов закрыли и московские бульвары, а внутри Бульварного кольца - все переулки.

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