В Узбекистане охват испытаний вакцины против коронавируса расширен до 9000 добровольцев

CentralAsia (UZ) - Министерство инновационного развития Узбекистана сообщает, что продолжается третья фаза испытаний вакцины ZF 2001, разработанной китайской компанией Zhifei Loncom Biofharmaceutical, в которой будут участвовать 9000 добровольцев, а не 5000, как сообщалось ранее.

"Причина расширения масштаба исследования заключается, во-первых, в том, что количество участников исследования, вероятно, уменьшится во время фазы вакцинации второй и третьей дозой. Во-вторых, поскольку ситуация с коронавирусом в Узбекистане стабилизируется, трудно изучать влияние коронавируса на реципиентов вакцины, так как действие вакцины определяется, когда вирус поражает организм", - отмечается в сообщении.

В Мининоваций напомнили, что половина добровольцев, участвующих в испытании, получают плацебо, а не вакцину.

Ранее сообщалось, что в Узбекистан доставлены 6 тыс. китайских тестовых вакцин. В случае успеха испытаний, республика первой получит препарат для вакцинации по льготным ценам.

В прошлом году между Узбекистаном и Китаем, а также китайской компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical была достигнута договоренность о проведении клинических испытаний рекомбинантной вакцины против коронавируса в Узбекистане.