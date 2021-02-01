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  1 февраля 2021
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Обсуждено сотрудничество полицейского дзюдо между Монголией и Канадой

CentralAsia (MNG) -  Посольство Монголии в Канаде провело виртуальную встречу, посвященную внедрению программ обучения полицейскому дзюдо в Монголии. На этой встрече присутствовали представители Монголии и Канады, в том числе Б.Ууганбаатар, секретарь Монгольской ассоциации дзюдо, Х.Болдбаатар, тренер национальной сборной по дзюдо, Ж.Энхсайхан, директор клуба Judo-Intellect Club, основатели, соучредители и инструкторы полицейского дзюдо сержант в отставке Тоби Хинтон, вице-президент полицейского дзюдо, инструктор Брайан Шиппер, сержант полиции в отставке Марк Стейнкампф, вице-президент полицейского дзюдо Рэй Берген и инспектор в отставке Кен Дэвис.

Во время встречи все стороны обсудили преимущества и передовой опыт полицейского дзюдо, разработанный сотрудниками полицейского управления Ванкувера за последние 20 с лишним лет. Участники обсудили, как Департамент полиции Ванкувера и другие агентства включили обучение полицейскому дзюдо в свою подготовку сотрудников правоохранительных органов, и коснулись преимуществ тренировки физических навыков для офицера, субъекта и общества с использованием высокопродуктивных полицейских приемов дзюдо с низким риском. Также обсуждалось, как продвигать и развивать этот тренинг на международном уровне через развлекательные клубы и тренинговые программы для молодежи и взрослых.

Монгольские делегаты представили обзор своей нынешней практики дзюдо и его развития, его кадрового потенциала, систем обучения, опыта и навыков сотрудников правоохранительных органов, а также своего плана по внедрению полицейского дзюдо в Монголии с учетом доказанных преимуществ полицейского дзюдо, особенно его преимуществ для обеспечения права человека своих граждан.

Стороны подтвердили свою заинтересованность в сотрудничестве по развитию полицейского дзюдо и достигли соглашения об официальном подписании Меморандума о взаимопонимании.

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