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  1 февраля 2021
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За сутки в Узбекистане выявили 44 новых случая коронавируса. Всего 78755

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 31 января количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 78755 (+44).

По данным Минздрава, новые случаи были выявлены в 8 регионах страны.

Всего от коронавируса выздоровели 77 221 (+30) человек, показатель выздоровления составил 98%.

Из 913 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 152 находятся в тяжёлом состоянии, а 30 - в критическом.

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