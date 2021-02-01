Видео — Зрелищное извержение вулкана Этна
- Азия и мир, общество
- 11:16, 01 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Две недели назад на восточном побережье Сицилии, недалеко от итальянских городов Мессины и Катании, началось извержение наиболее высокого действующего вулкана в Европе — Этна.
Как заявили сейсмологи, угрозы это природное явление для местных жителей в данный момент не представляет.
Благодаря Этне, Сицилия считается одним из популярных в Италии туристических направлений.
Видео извержения можете посмотреть по ссылке.