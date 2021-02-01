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  1 февраля 2021
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Видео — Зрелищное извержение вулкана Этна

CentralAsia (CA) -  Две недели назад на восточном побережье Сицилии, недалеко от итальянских городов Мессины и Катании, началось извержение наиболее высокого действующего вулкана в Европе — Этна.

Как заявили сейсмологи, угрозы это природное явление для местных жителей в данный момент не представляет.

Благодаря Этне, Сицилия считается одним из популярных в Италии туристических направлений.

Видео извержения можете посмотреть по ссылке.

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