Созывается рабочая группа по разработке интегрированной национальной финансовой системы Монголии

CentralAsia (MNG) - Интеграция и включение Целей устойчивого развития (ЦУР) в национальные цели и приоритеты развития имеет жизненно важное значение для ускорения достижения ЦУР в Монголии к 2030 году. Министерство финансов и ПРООН возглавили техническую рабочую группу по разработке комплексной национальной структуры финансирования (integrated national financing framework - INFF) для устойчивого развития. Development организовала свою первую встречу. При поддержке Организации Объединенных Наций и Европейского Союза все большее число стран, включая Монголию, становятся первопроходцами в развитии INFF на национальном уровне.

Рабочая группа способствует участию широкого круга представителей, включая представителей финансистов развития, лиц, определяющих политику, международные организации и частный сектор, для налаживания более частого диалога между этими представителями, которые являются движущими силами национального развития.

INFF будет поддерживать согласование национальной политики развития с финансированием посредством мобилизации ресурсов частного сектора для национального развития при одновременном повышении эффективности различных источников государственного финансирования для ускорения достижения ЦУР и национальных приоритетов развития.

Стратегия финансирования будет основываться на продолжающейся реформе управления государственными финансами со стратегическим акцентом на финансирование частного сектора. Финансирование частного сектора, которому уделяется приоритетное внимание при разработке INFF в Монголии, можно эффективно использовать для решения многих проблем в области развития, включая создание рабочих мест, продвижение бизнеса и инвестиций и устранение рисков и проблем, связанных с климатом.

«Правительство Монголии придает большое значение развитию INFF и включило его в Программу действий правительства на 2020-2024 годы, которая будет разработана и реализована в партнерстве с различными заинтересованными сторонами под руководством Министерства финансов», - сказала С. Мөнгөнчимэг, заместитель министра финансов.

«Разработка INFF очень своевременна, поскольку Монголия и многие другие страны сталкиваются с серьезными проблемами из-за пандемии Covid-19, которая угрожает не только замедлением, но и откатом прогресса Монголии в достижении ЦУР. В ближайшие годы INFF будет играть жизненно важную роль в смягчении и решении этих проблем», - сказала Нашида Саттар, заместитель постоянного представителя ПРООН в Монголии.

Рабочая группа планирует представить проект дорожной карты INFF в июне 2021 года.

источник: UNDP Mongolia

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