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  1 февраля 2021
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Дмитрий Медведев высказался о Навальном
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев

CentralAsia (CA) -  Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал несанкционированные акции протеста, прошедшие в городах РФ вчера.

В интервью российским СМИ он заявил, что «любые скопления большого числа людей в период пандемии опасны, поэтому сейчас нельзя «вытаскивать» народ на улицы в политических целях».

Медведев заявил, что считает Алексея Навального «политическим проходимцем».

«Что я думаю в отношении Навального, или гражданина Навального, я скажу. Первое, что могу сказать. Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе», - сказал он.

«Но сейчас его деятельность в этом смысле стала гораздо более циничной и разнузданной, чем она была ещё несколько лет назад», - добавил Медведев.

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