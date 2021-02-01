Дмитрий Медведев высказался о Навальном

- Азия и мир, анализ и комментарии
- 11:49, 01 февраля 2021
- Просмотров: 11848
CentralAsia (CA) - Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал несанкционированные акции протеста, прошедшие в городах РФ вчера.
В интервью российским СМИ он заявил, что «любые скопления большого числа людей в период пандемии опасны, поэтому сейчас нельзя «вытаскивать» народ на улицы в политических целях».
Медведев заявил, что считает Алексея Навального «политическим проходимцем».
«Что я думаю в отношении Навального, или гражданина Навального, я скажу. Первое, что могу сказать. Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе», - сказал он.
«Но сейчас его деятельность в этом смысле стала гораздо более циничной и разнузданной, чем она была ещё несколько лет назад», - добавил Медведев.