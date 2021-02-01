Байден намерен восстановить роль Америки в мире

Джо Байден // Jim Watson/AFP

CentralAsia (CA) - Сегодня президент США Джо Байден выступит с первой после избрания большой речью о внешней политике страны. Как сообщает телеканал NBC, он посвятит ее «восстановлению роли Америки в мире».



Джо Байден резко критиковал внешнюю политику Дональда Трампа и обещал кардинальные перемены.



После прихода в Белый дом Байден поручил американским разведывательным службам еще раз внимательно изучить российское вмешательство в президентские выборы, хакерскую атаку на компанию SolarWinds, которую связывают с российскими спецслужбами, сообщения об обещаниях вознаграждения за головы американских солдат в Афганистане и другие обвинения в отношении Москвы.

