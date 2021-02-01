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  1 февраля 2021
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Байден намерен восстановить роль Америки в мире
Джо Байден
Джо Байден
// Jim Watson/AFP

CentralAsia (CA) -  Сегодня президент США Джо Байден выступит с первой после избрания большой речью о внешней политике страны. Как сообщает телеканал NBC, он посвятит ее «восстановлению роли Америки в мире».

Джо Байден резко критиковал внешнюю политику Дональда Трампа и обещал кардинальные перемены.

После прихода в Белый дом Байден поручил американским разведывательным службам еще раз внимательно изучить российское вмешательство в президентские выборы, хакерскую атаку на компанию SolarWinds, которую связывают с российскими спецслужбами, сообщения об обещаниях вознаграждения за головы американских солдат в Афганистане и другие обвинения в отношении Москвы.

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