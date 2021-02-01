В Ташкенте за вождение в нетрезвом состоянии оштрафовали бывшего депутата

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте оштрафовали бывшего депутата Кабула Дусова за вождение в нетрезвом состоянии. Он проигнорировал требования сотрудников ДПС и устроил скандал, уверяя, что является депутатом и требовал не штрафовать, сообщило ГУВД столицы.



26 января инспектор ДПС сержант Ж.Турабоев во время несения службы подал знак остановиться автомобилю марки Captiva. Однако водитель проигнорировал требование и продолжил движение.

Далее он устроил скандал с инспекторами ДПС УБДД с требованиями не применять законных мер на основании их служебной деятельности и занимаемых должностей.

В ходе беседы сотрудник ДПС заподозрил наличие у водителя состояния алкогольного опьянения, в связи с чем ему предложили поехать на экспертизу. Водитель автомобиля отказался, но затем все же прошел проверку. Алкотестером определил наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,660 мг/л.

В отношении Кобула Дусова составили протокол по первой части статьи 131 (управление транспортными средствами в состоянии опьянения) Кодекса об административной ответственности.

Ранее в соцсетях появилось видео произошедшего.