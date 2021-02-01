Адвокаты Трампа отказались защищать его от импичмента в Сенате

CentralAsia (CA) - Бывший президент США Дональд Трамп по-прежнему считает, что главным аргументом в его пользу на слушаниях по импичменту должны быть фальсификации на прошедших президентских выборах.



Как сообщает ВВС, его адвокаты Бутч Бауэрс и Дебора Барбери посчитали эту тактику тупиковой, поскольку доказательств сколь-нибудь значимых нарушений нет, и отказались защищать Трампа в сенате.



С ними ушли еще три адвоката — Джош Ховард, Джонни Гассер и Грег Харрис.



Эту адвокатскую команду для защиты Трампа собрал Бутч Бауэрс, в свое время работавший в министерстве юстиции в годы пребывания у власти президента Джорджа Буша-младшего.



Как сообщил советник Трампа Джейсон Миллер, пока неясно, кто будет представлять интересы Трампа на слушаниях по второму импичменту.



Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу, что вылилось 6 января 2021 года в захват Капитолия и гибель пяти человек. Палата представителей вынесла ему импичмент незадолго до конца его президентства; это своеобразный аналог обвинительного заключения в уголовном процессе, а Сенат рассмотрит это обвинение в качестве суда.



Слушания в Сенате начнутся 8 февраля, тот факт, что Трамп покинул должность президента, этому не препятствует (в американской истории был один прецедент импичмента должностного лица, уже оставившего свой пост). В случае осуждения Сенат сможет лишить экс-президента пенсии и прочих льгот, а также отдельным решением запретить ему избираться снова.



Однако для осуждения необходимо две трети голосов сенаторов. Пока представляется маловероятным, что в палате наберется 67 сенаторов, которые проголосуют за это решение. У демократов всего 50 голосов.



Трамп — первый в истории президент, в адрес которого процесс импичмента запускается дважды.



В 2019 году Палата представителей вынесла ему импичмент, обвинив президента во взяточничестве и попытке вынудить президента Украины начать расследование в отношении Джо Байдена, однако республиканское большинство в Сенате оправдало своего однопартийца.