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  1 февраля 2021
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Таджикистан и Узбекистан подписали протокол по демаркации госграницы

CentralAsia (TJ) -  В Душанбе 26-30 января состоялись переговоры рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Узбекистана по демаркации таджикско-узбекской государственной границы.

Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, в ходе переговоров был согласован план-график встреч на 2021 год, предусматривающий ежемесячные встречи сторон.

В рамках встречи была достигнута договоренность по срокам и местам проведения совместных полевых работ, а также рассмотрены другие вопросы демаркации линии таджикско-узбекской государственной границы. По итогам переговоров подписан соответствующий протокол.

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