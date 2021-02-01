Таджикистан и Узбекистан подписали протокол по демаркации госграницы

CentralAsia (TJ) - В Душанбе 26-30 января состоялись переговоры рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Узбекистана по демаркации таджикско-узбекской государственной границы.



Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, в ходе переговоров был согласован план-график встреч на 2021 год, предусматривающий ежемесячные встречи сторон.



В рамках встречи была достигнута договоренность по срокам и местам проведения совместных полевых работ, а также рассмотрены другие вопросы демаркации линии таджикско-узбекской государственной границы. По итогам переговоров подписан соответствующий протокол.

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