Таджикистан и Узбекистан подписали протокол по демаркации госграницы
- Таджикистан, общество
- 12:36, 01 февраля 2021
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CentralAsia (TJ) - В Душанбе 26-30 января состоялись переговоры рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Узбекистана по демаркации таджикско-узбекской государственной границы.
Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, в ходе переговоров был согласован план-график встреч на 2021 год, предусматривающий ежемесячные встречи сторон.
В рамках встречи была достигнута договоренность по срокам и местам проведения совместных полевых работ, а также рассмотрены другие вопросы демаркации линии таджикско-узбекской государственной границы. По итогам переговоров подписан соответствующий протокол.
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