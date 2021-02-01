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  1 февраля 2021
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В Казахстане началась массовая вакцинация от коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня началась массовая вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

Одними из первых привились вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин «Спутник V» в страну.

В целом, в феврале Карагандинским фармацевтическим комплексом будет поставлено112 тыс. доз вакцин, в марте - 150 тыс., с апреля по июнь – ежемесячно по 600 тыс. доз.

Также с апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in в объеме 75 тыс. доз с ежемесячным увеличением до 500 тыс. доз.

В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие.

Коронавирус в Казахстане
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