В Казахстане началась массовая вакцинация от коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня началась массовая вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V».



Одними из первых привились вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.



На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин «Спутник V» в страну.

В целом, в феврале Карагандинским фармацевтическим комплексом будет поставлено112 тыс. доз вакцин, в марте - 150 тыс., с апреля по июнь – ежемесячно по 600 тыс. доз.



Также с апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in в объеме 75 тыс. доз с ежемесячным увеличением до 500 тыс. доз.



В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие.

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