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  1 февраля 2021
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Узбекистан, Афганистан и Пакистан подпишут «дорожную карту» по строительству железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар»

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 2 февраля состоятся узбекско-афганско-пакистанские переговоры высокого уровня с участием руководителей ключевых международных финансовых институтов, посвященные реализации проекта строительства железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар».

Делегацию Узбекистана возглавит заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, сообщает пресс-служба МИВТ. Строительство железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» позволит существенно сократить сроки и стоимость транспортировки грузов между странами Южной Азии и Европы через Центральную Азию.

Новая трансафганская железная дорога, обеспечивающая выход на пакистанские морские порты «Карачи», «Касем» и «Гвадар», будет способствовать кардинальному повышению транзитного потенциала Центральной Азии, привлечению значительных потоков грузов, возродит историческую роль региона в качестве моста, связывающего Европу и Азию кратчайшим сухопутным маршрутом.

Ожидается, что по итогам предстоящих в Ташкенте многосторонних переговоров будет принят совместный План действий («Дорожная карта») по строительству железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», предусматривающий вопросы организации совместной международной экспедиции для трассирования маршрута будущей железной дороги, проведения геодезических, гидрогеологических и топографических исследований.

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