На 2021 год прожиточный минимум населения Улан-Батора составил $84

CentralAsia (MNG) - Национальная статистическая служба Монголии обсудила и утвердила «Оценку прожиточного минимума на 2021 год».

По уточненным оценкам, прожиточный минимум населения в разных регионах составил:

238 700 тугриков (около $84) в городе Улан-Батор;

213 800 тугриков (около $75) в Хангайском районе;

212 600 тугриков (около $74,5) в западном регионе;

210 300 тугриков (около $73,7) в восточном регионе;

207 400 тугриков (около $72,7) в центральном регионе.

Объём прожиточного минимума содержит два элемента — физиологический и социальный. Физиологический минимум — это стоимостное выражение материальных ценностей, жизненно необходимых для существования человека. В мировой практике он составляет 85—87 % общего прожиточного минимума, а остальное приходится на социальную часть — определённый набор духовных ценностей, соответствующий минимально приемлемому уровню жизни.

Прожиточный минимум населения используется в качестве ориентира для определения размера заработной платы, пенсий, пособий и пособий из фондов социального страхования и социального обеспечения, а также для предоставления государством материальной и финансовой помощи гражданам.

В мировой практике разработано несколько вариантов определения прожиточного минимума в стране.

Статистический метод предусматривает установление прожиточного минимума на уровне доходов, которые имеют 10—20 % наименее состоятельных граждан определённой страны. Этот метод можно применять в государствах с достаточно высоким уровнем доходов;

Субъективный или социологический подход базируется на проведенных социологических опросах населения о необходимом минимальном доходе. Такой метод является скорее консультативным, поскольку его результаты могут быть не подкреплены реальными экономическими возможностями государства, однако он выражает истинные потребности людей;

Ресурсный метод исходит из возможности экономики обеспечивать прожиточный минимум, он применяется в высокоразвитых странах4

Комбинированный метод сочетает в себе несколько методов. Так, стоимость питания определяется по нормам, жилищно-коммунальные услуги — фактически, а непродовольственные товары — по их процентной доле в общих затратах.

На практике применяется нормативный метод, который заключается в установлении стоимостной величины прожиточного минимума в качестве минимальной потребительской корзины. Каждое государство имеет свои особенности формирования минимальной потребительской корзины.

При подсчете размера прожиточного минимума учитываются следующие факторы:

Экономические, включающие требования экономического развития: формирование организационных и правовых основ рыночной экономики, внешнеэкономической деятельности, демократизацию трудовых отношений, меры по наполнению доходной части бюджета;

Правовые: соблюдение общепризнанных прав человека в соответствии с Международным Пактом «Об экономических, социальных и культурных правах», в котором под правом на труд понимают способность человека самостоятельно зарабатывать себе на жизнь;

Социальные: общий уровень заработной платы, установление взаимозависимости между оплатой труда и его производительностью, повышение минимальных государственных гарантий заработной платы и трудовых пенсий с постепенным приближением их к уровню прожиточного минимума.

Согласно статье 5 Закона Монголии об определении прожиточного минимума «Минимальный уровень жизни населения определяется Национальным статистическим управлением на основе прожиточного минимума потребления», прожиточный минимум на 2021 год был пересмотрен.

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