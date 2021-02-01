[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Состоялся телефонный разговор президента Казахстана с Садыром Жапаровым

CentralAsia (KZ) -  По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает Акорда.

«Токаев отметил удачное проведение инаугурации и вновь поздравил Садыра Жапарова с избранием на должность президента, пожелав успехов в ответственной миссии во имя благополучия и прогресса братского кыргызского народа.

Подтвердив незыблемость казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, собеседники выразили готовность к активной совместной работе для вывода двустороннего взаимодействия на новый уровень.

Садыр Жапаров поблагодарил президента Казахстана за добрые пожелание, а также передал признательность Нурсултану Назарбаеву за его письменное поздравление по случаю вступления в должность.

В ходе беседы был рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе вопросы подготовки к визиту кыргызского лидера в Казахстан», - говорится в сообщении.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Узбекистан, Афганистан и Пакистан подпишут «дорожную карту» по строительству железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар»
  • В Узбекистане спасли собаку, которая два дня находилась в ледяном плену (видео)
  • Число жертв коронавируса в России увеличилось на 437 человек за сутки


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com