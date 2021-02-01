Состоялся телефонный разговор президента Казахстана с Садыром Жапаровым

CentralAsia (KZ) - По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает Акорда.



«Токаев отметил удачное проведение инаугурации и вновь поздравил Садыра Жапарова с избранием на должность президента, пожелав успехов в ответственной миссии во имя благополучия и прогресса братского кыргызского народа.



Подтвердив незыблемость казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, собеседники выразили готовность к активной совместной работе для вывода двустороннего взаимодействия на новый уровень.



Садыр Жапаров поблагодарил президента Казахстана за добрые пожелание, а также передал признательность Нурсултану Назарбаеву за его письменное поздравление по случаю вступления в должность.



В ходе беседы был рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе вопросы подготовки к визиту кыргызского лидера в Казахстан», - говорится в сообщении.

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