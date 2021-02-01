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  1 февраля 2021
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В Таджикистане студент с ножом напал на декана Технологического университета

CentralAsia (TJ) -  Министерство внутренних дел Таджикистана прокомментировало нападение студента Технологического университета Таджикистана на декана факультета международного менеджмента и маркетинга.

В результате инцидента, который произошел 28 января, декан Музаффар Имомназаров получил ножевое ранение в живот и был госпитализирован, сообщает пресс-центр правоохранительного ведомства.

Музаффару Имомназарову сделали две операции, первая длилась четыре часа, вторая - пять часов. Жизни декана ничего не угрожает.

В отношении студента – уроженца сельсовета Сарикишти района Рудаки возбуждено уголовное дело по статье о попытке убийства, он задержан, ведется следствие, сообщает МВД Таджикистана.

Музаффар Имомназаров, кандидат экономических наук, с 1 февраля 2019 года работает деканом факультета международного менеджмента и маркетинга Технологического университета Таджикистана.

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