В России за сутки коронавирус выявлен у более 17 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 17 648 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 774 (10,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 868 087 случаев (+0,46%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 102,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 333 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 633 175 человек.