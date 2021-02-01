Число жертв коронавируса в России увеличилось на 437 человек за сутки

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 437 человек, передает оперативный штаб.



Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 61 и Санкт-Петербурге — 53.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 73 619 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,8 млн человек, из них выздоровели — 3,3 млн, под медицинским наблюдением остаются 633 175 человек.

