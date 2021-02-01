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  1 февраля 2021
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Число жертв коронавируса в России увеличилось на 437 человек за сутки

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 437 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 61 и Санкт-Петербурге — 53.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 73 619 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,8 млн человек, из них выздоровели — 3,3 млн, под медицинским наблюдением остаются 633 175 человек.

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