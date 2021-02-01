В Узбекистане сняли с эфира очередной турецкий сериал

CentralAsia (UZ) - Телеканал «Sevimli TV» приостановил трансляцию турецкого сериала «Бескрылые птицы» (Kanatsız Kuşlar ), который шел в эфире уже полтора года. Руководство канала объясняет это «изменениями в сетке вещания».

19 января на селекторном совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева была высказана критика о том, что некоторые телеканалы имеют более высокую долю иностранных фильмов и сериалов в своих сетках вещания.

Телеканал «Sevimli TV» с 29 января прекратил трансляцию турецкого сериала «Бескрылые птицы» (Kanatsiz kuşlar). Этот сериал транслировался на телеканале «Sevimli TV» с июня 2019 года. За прошедшие полтора года узбекский телезритель успел посмотреть 91 серию сериала.

В комментариях под сообщением о прекращении показа сериала «Бескрылые птицы», опубликованном на странице телеканала «Sevimli TV» в Instagram'е, большинство телезрителей высказали свое разочарование по поводу такого решения.

«Мы разочарованы внезапным прерыванием сериала, хотя до окончания оставалось совсем немного. Мои бабушка и дедушка знали время начала этого сериала. Они усаживались перед телевизором и с нетерпением ждали начала сериала. Из уважения к этим пожилым людям нужно было дать им возможность досмотреть до конца этот сериал. Точно такая же ситуация была и с сериалом «Невестка из Стамбула», – написал один из зрителей.

Сотрудник телеканала «Sevimli TV» объяснил приостановку сериала «обновлением сетки вещания».

Это не первый случай, когда турецкие сериалы снимают с эфира узбекских телеканалов. Снятие с эфира прошлым летом исторического сериала «Права на престол Абдулхамид» (Payitaht Abdulhamid) также вызвало возмущение телезрителей. Ранее телеканал «Sevimli TV» «по указанию сверху» прекратил трансляцию турецкого сериала «Чукур/Cukur» (Яма). Сообщалось, что этот сериал был снят с эфира из-за обилия сцен насилия.

В 2019 году телеканал «Zor TV» снял с эфира турецкий сериал под названием «Черная любовь» (или «Бесконечная любовь»/Kara Sevda).

В прошлом запрет на турецкие телесериалы связывался с натянутыми отношениями между Узбекистаном и Турцией в период правления президента Ислама Каримова.