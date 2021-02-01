На фоне военного переворота жители Мьянмы снимают наличные и скупают продукты, - СМИ

- Азия и мир, общество
- 15:01, 01 февраля 2021
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|Предыстория: В Мьянме военные захватили власть
CentralAsia (CA) - Жители Янгона, крупнейшего города Мьянмы и его бывшей столицы, на фоне происходящего в стране военного переворота массово снимают наличные из банкоматов и скупают продукты, рассказал РИА Новости живущий в Янгоне россиянин.
«Особенно много сегодня с утра было посетителей на уличных рынках. В супермаркетах ажиотажного спроса не наблюдается, но покупают помногу – в основном продукты питания длительного хранения», - рассказал он.
По его словам, также жители города стараются снять из банкоматов побольше наличности.
«Работают только головные офисы банков, филиалы по большей части закрыты. У банкоматов выстраиваются очереди», - рассказал агентству житель города.
Ранее сообщалось, что в Мьянме в результате военного переворота была задержана фактический руководитель страны Аун Сан Су Чжи. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год.