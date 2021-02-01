На фоне военного переворота жители Мьянмы снимают наличные и скупают продукты, - СМИ

CentralAsia (CA) - Жители Янгона, крупнейшего города Мьянмы и его бывшей столицы, на фоне происходящего в стране военного переворота массово снимают наличные из банкоматов и скупают продукты, рассказал РИА Новости живущий в Янгоне россиянин.

«Особенно много сегодня с утра было посетителей на уличных рынках. В супермаркетах ажиотажного спроса не наблюдается, но покупают помногу – в основном продукты питания длительного хранения», - рассказал он.



По его словам, также жители города стараются снять из банкоматов побольше наличности.



«Работают только головные офисы банков, филиалы по большей части закрыты. У банкоматов выстраиваются очереди», - рассказал агентству житель города.



Ранее сообщалось, что в Мьянме в результате военного переворота была задержана фактический руководитель страны Аун Сан Су Чжи. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год.