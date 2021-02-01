Посольство России в Туркменистане ужесточило правила заявок на вывозные рейсы

CentralAsia (TM) - Подать документы на вывозные рейсы из Туркменистана в Россию с 1 февраля можно будет только путем очной явки в посольство РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дистанционная подача заявок отменена «в связи с перегруженностью и сбоями работы электронной почты». Отмечается, что почта не выдержала большого количества писем, в том числе поступающих повторно. Приоритет отдаётся гражданам России, не имеющим иного гражданства, тяжелобольным или в случае смерти близкого родственника.

Источники turkmen.news сообщают, что 29 января перед консульством России в Ашхабаде скопилось большое количество людей. Последний на сегодняшний день вывозной рейс из Туркменабада в Москву состоялся 25 января. Покинуть Туркменистан смогли 177 человек.

Это шестой рейс с момента прекращения регулярного авиасообщения в связи с COVID-19.