Инфляция в Узбекистане в январе составила 1%

CentralAsia (UZ) - В январе 2021 года товары и услуги в Узбекистане подорожали в среднем на 1%, сообщает Госкомстат.

За год (к январю 2020) рост цен достиг 11,6%. Продовольственные товары за это время подорожали на 1,2%, непродовольственные на 0,5%, а услуги стали дороже на 1,4%.

Из плодоовощной продукции наибольший рост в январе показали болгарский перец и виноград (8,6%) и гранаты (8,2%). Вместо этого стали дешевле цитрусовые – мандарины и апельсины упали в цене на 2,1% и 1,7% соответственно.

Мука высшего сорта за месяц подорожала на 1,4 %, макароны и аналогичные макаронные изделия — на 0,9 %, говядина – в диапазоне 0,5 % — 0,8 %, баранина – на 0,4 %, живая, свежая и охлажденная рыба – на 1,4 %.

В январе 2021 года самый высокий рост цен в разделе «Рестораны и гостиничное обслуживание» зарегистрирован на услуги центров отдыха, кемпинги, молодежные общежития и аналогичное гостиничное обслуживание (14,3 %).

Кроме того, в январе текущего года цены повысились на услуги отелей, мотелей, гостиниц и аналогичное гостиничное обслуживание (2,3 %), готовую пищу в столовых (1,1 %) и кафе (0,9 %).