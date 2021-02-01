В Узбекистане спасли собаку, которая два дня находилась в ледяном плену (видео)

В Узбекистане спасли собаку, которая два дня находилась в ледяном плену

CentralAsia (UZ) - Накануне в управление по чрезвычайным ситуациям в городе Нукус (Каракалпакстан) поступил запрос с просьбой оказать помощь в спасении собаки.

Как оказалась, собака находилась на льду посреди канала Каттагар, который протекает через махаллю “Жийдели-Байсун” в Нукусе.

На место происшествия прибыли специалисты особого спасательного отряда на воде. Один из спасателей забрался в ледяную воду и помог спасти собаку.

Как оказалось, что бедное животное находилось в канале двое суток.