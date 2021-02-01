Туркменистан продлил приостановку авиасообщения и ограничения на работу в сфере услуг

CentralAsia (TM) - Авиакомпания «Туркменистан» продлила приостановку международных рейсов до 28 февраля 2021 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Авиасообщение из-за эпидемии COVID-19 было приостановлено в марте, после чего срок действия ограничений неоднократно продлевали. Для граждан, желающих вернуться в Туркменистан из-за рубежа, с августа организуются вывозные рейсы, но попасть на них трудно. Также испытывают затруднения люди, которым необходимо покинуть Туркменистан. Так, посольство России объявило об ужесточении порядка приема заявок на вывозные рейсы с 1 февраля.

Издание Orient сообщает, что до 1 марта продлен запрет на железнодорожные и автобусные перевозки между регионами.

Ограничения на работу учреждений сферы услуг, по данным Orient, также продлеваются до 1 марта. Приостановлена работа магазинов, кроме торгующих продуктами питания и товарами повседневного спроса, ресторанов и кафе, кинотеатров, театров, парков аттракционов, музеев, салонов красоты, бань и спортивных объектов. Парикмахерским и швейным ателье разрешено работать при соблюдении всех мер безопасности. Ограничивается проведение спортивных соревнований, посещение мечетей и мест паломничества.

По официальной версии, COVID-19 не проник в Туркменистан, и все предпринимаемые меры являются профилактическими.