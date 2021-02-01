В Узбекистане ощущалось землетрясение, произошедшее в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - По данным Республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, 1 февраля в 16:00 по ташкентскому времени произошло землетрясение в пограничной области между Узбекистаном и Таджикистаном.

Магнитуда подземных толчков составила 3,3.

В городе Гулистане ощущалось землетрясение силой 2 балла.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения