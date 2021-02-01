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  1 февраля 2021
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В Узбекистане ощущалось землетрясение, произошедшее в Таджикистане

CentralAsia (TJ) -  По данным Республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, 1 февраля в 16:00 по ташкентскому времени произошло землетрясение в пограничной области между Узбекистаном и Таджикистаном.

Магнитуда подземных толчков составила 3,3.

В городе Гулистане ощущалось землетрясение силой 2 балла.

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