В Узбекистане ощущалось землетрясение, произошедшее в Таджикистане
- Таджикистан, происшествия
- 17:24, 01 февраля 2021
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CentralAsia (TJ) - По данным Республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, 1 февраля в 16:00 по ташкентскому времени произошло землетрясение в пограничной области между Узбекистаном и Таджикистаном.
Магнитуда подземных толчков составила 3,3.
В городе Гулистане ощущалось землетрясение силой 2 балла.
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