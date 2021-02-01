Юлию Навальную оштрафовали на 20 тыс. рублей за участие в акции протеста

CentralAsia (CA) - Щербинский суд Москвы оштрафовал жену оппозиционера Алексея Навального Юлию на 20 тыс. рублей за участие в акции протеста 31 января.



По мнению суда, протест создал «помехи для функционирования инфраструктуры», сообщает корреспондент телеканала «Дождь». Адвокат Навальной Светлана Давыдова сообщила порталу «Медиазона» о намерении обжаловать решение суда.

31 января в России прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального, который 17 января был задержан в московском аэропорту Шереметьево, куда прилетел после 5-месячного лечения в Германии. Он впервые вернулся в Россию после отравления в августе 2020 года. 18 января он был арестован и помещен в СИЗО.



Ранее 23 января в городах России также прошли акции протеста в поддержку оппозиционера. Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, возбудили несколько уголовных дел. Были задержаны более 3 тыс. человек.