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  1 февраля 2021
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Россия выдала Узбекистану десять граждан, обвиняемых в различных преступлениях
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Россия выдала Узбекистану 10 граждан, обвиняемых в совершении преступлений против собственности, а также в незаконном обороте наркотиков. В их числе оказался опасный рецидивист. Кадры экстрадиции появились в распоряжении РЕН ТВ.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, преступники в сопровождении спецконвоя были доставлены в Узбекистан.

Так, в числе экстрадированных оказались Аъзамхон Тожихужаев, похитивший 27 тысяч долларов, Толиб Сиддиков, обокравший 19 человек под предлогом трудоустройства.

Также Генпрокуратурой РФ удовлетворен запрос узбекистанских коллег об экстрадиции опасного рецидивиста Бахтиера Машрапова, который был объявлен в розыск.

"Машрапов признан виновным в том, что, будучи опасным рецидивистом, в период с 5 мая по 24 июня 2018 года на территории г. Ферганы Республики Узбекистан путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами на общую сумму 1450 долларов США", — говорится в сообщении.

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