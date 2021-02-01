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  1 февраля 2021
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Футбольный наставник Курбан Бердыев из Туркменистана вошел в топ-30 лучших тренеров в мире

CentralAsia (TM) -  Туркменский футбольный тренер Курбан Бердыев вошел в топ-30 лучших тренеров в мире. Рейтинг составлен аналитическим порталом Clubelo, передает

Бердыев занял 28-ю строчку рейтинга, в который входят 250 тренеров. Аналитики оценили его профессионализм в 1858 баллов. Для сравнения, первое место в рейтинге занимает тренер «Манчестер Сити» Хосе Гвардиола (2174 балла), второе — тренер «Атлетико» Диего Симеоне (2073 баллов), третье место — наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп (2063 балла).

Курбан Бердыев родился в Ашхабаде в 1952 году. Он окончил восемь классов школы и железнодорожный техникум. В 1966 году Бердыев стал воспитанником ашхабадской футбольной школы «Строитель», а потом до 1970 года выступал за молодежную команду ашхабадского клуба «Копетдаг».

В 1971-1975 годах Бердыев учился в Туркменском государственном университете имени Максима Горького. Позднее он продолжал играть за ряд футбольных клубов, а в 1986 году начал тренерскую карьеру в Казахстане. В 1989-1991 годах Бердыев учился в Высшей школе тренеров в Москве.

В 1998 году Бердыев ненадолго вернулся из Казахстана на родину. Он тренировал ашхабадскую команду «Ниса», которая выиграла Кубок Туркменистана 1998 года и чемпионат Туркменистана 1998/99 годов. После этого его ненадолго назначили главным тренером сборной страны. Но уже в 2000 году Бердыев переехал в Россию и стал тренировать смоленскую команду «Кристалл». В 2001 году он перешел в казанский «Рубин», а в 2014 году стал главным тренером клуба «Ростов». В 2017 году тренер вернулся в «Рубин», а в 2019 году завершил карьеру.

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