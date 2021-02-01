Учителя из России прибыли в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Российские учителя прибыли в Ташкент, сообщили российские СМИ.

Начался второй этап проекта "Класс" - гуманитарной программы, направленной на совершенствование преподавания русского языка и на русском языке в Узбекистане. Он реализуется Минпросвещения России совместно с министерством народного образования Республики Узбекистан и некоммерческим фондом благотворительной организацией "Наука, искусство и спорт".

Российская педагогическая команда состоит из методистов и педагогов (30 и 70 человек соответственно). Первые проведут аудит педагогических компетенций узбекских учителей, в частности, уровень владения русским языком во всех 12 областях Узбекистана, городе Ташкент и Республике Каракалпакстан.

Вторым предстоит разъехаться по школам разных городов и районов, включая те, где кадровый вопрос стоит очень остро. Помимо преподавания, учителя будут оказывать методическую поддержку узбекистанским коллегам, помогать и поддерживать в решении профессиональных задач.

В минувшем году 32 российских методиста провели лингвистический аудит в 14 регионах Узбекистана. Протестировано 4 085 узбекских учителей на знание русского языка как иностранного, а также на уровень владения педагогическими компетенциями. В тестировании на знание русского языка как иностранного приняли участие 996 учеников.

По итогам выданы сертификаты 2019 взрослым и 996 детям. Россияне также проанализировали учебники по русскому языку для школ с узбекским или другим языком обучения.