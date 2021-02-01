[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Учителя из России прибыли в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Российские учителя прибыли в Ташкент, сообщили российские СМИ.

Начался второй этап проекта "Класс" - гуманитарной программы, направленной на совершенствование преподавания русского языка и на русском языке в Узбекистане. Он реализуется Минпросвещения России совместно с министерством народного образования Республики Узбекистан и некоммерческим фондом благотворительной организацией "Наука, искусство и спорт".

Российская педагогическая команда состоит из методистов и педагогов (30 и 70 человек соответственно). Первые проведут аудит педагогических компетенций узбекских учителей, в частности, уровень владения русским языком во всех 12 областях Узбекистана, городе Ташкент и Республике Каракалпакстан.

Вторым предстоит разъехаться по школам разных городов и районов, включая те, где кадровый вопрос стоит очень остро. Помимо преподавания, учителя будут оказывать методическую поддержку узбекистанским коллегам, помогать и поддерживать в решении профессиональных задач.

В минувшем году 32 российских методиста провели лингвистический аудит в 14 регионах Узбекистана. Протестировано 4 085 узбекских учителей на знание русского языка как иностранного, а также на уровень владения педагогическими компетенциями. В тестировании на знание русского языка как иностранного приняли участие 996 учеников.

По итогам выданы сертификаты 2019 взрослым и 996 детям. Россияне также проанализировали учебники по русскому языку для школ с узбекским или другим языком обучения.

print
  • Узбекистан, Афганистан и Пакистан подпишут «дорожную карту» по строительству железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар»
  • В России начались митинги в поддержку Навального. Видео, фото
  • В Узбекистане с 1 февраля повысились зарплаты, пособия и стипендии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com