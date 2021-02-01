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  1 февраля 2021
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Спустя почти 10 месяцев в Таджикистане прошёл первый коллективный намаз (видео)

CentralAsia (TJ) -  Спустя почти 10 месяцев в Таджикистане открыли мечети. 1 февраля верующие совершили полуденный коллективный намаз, сообщает Азия Плюс.

На проповеди главный муфтий страны Саидмукаррам Абдукодирзода много говорил про коронавирус и соблюдение правил.

Ранее власти предупреждали, что в случае не соблюдения требований мечети снова могут закрыть.

Но после сегодняшних наблюдений ответственные лица заявили, что довольны поведением прихожан.

“Мы рады, что рекомендации ответственных органов и духовенства на сегодняшнем намазе были соблюдены, - сказал пресс-секретарь Комитета по делам религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов Афшин Муким. - Прихожане были в масках, большинство из них пришли со своими молитвенными ковриками, и у помещения для омовения было мало людей: ранее наставляли, чтобы прихожане приходили, делая омовение дома, и они прислушались».

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