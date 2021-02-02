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  2 февраля 2021
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Более 160 граждан Монголии вернулись на родину из Южной Кореи

CentralAsia (MNG) -  В Монголию прибыл пассажирский самолет, зафрахтованный правительством для репатриации граждан из Южной Кореи. Об этом сообщает Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК).

В заявлении ГЧК говорится, что специальный рейс из Сеула в Улан-Батор приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа в воскресенье вечером, на борту находились 163 пассажира.

Сообщается, что среди репатриантов были беременные женщины, дети, пожилые люди, больные и люди с финансовыми или другими проблемами. Они будут изолированы в специально отведенных местах на 14 дней.

После приостановки международных коммерческих рейсов во время пандемии Монголия репатриировала более 28 500 граждан чартерными рейсами, поездами и автобусами из разных частей мира.

Монголия планирует отправить по крайней мере четыре чартерных рейса в этом месяце, чтобы вывести из-за границы больше людей, оказавшихся в затруднительном положении.

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