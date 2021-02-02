Ежегодная национальная борьба по лунному Новому году проидет без зрителей

CentralAsia (MNG) - Ежегодная национальная борьба по лунному Новому году — Цагаан сарын барилдаан была отменена в прошлом году из-за пандемии.

Федерация по национальной борьбе Монголии объявила, что в этом году новогодняя борьба по лунному календарю состоится 11 февраля.

«Традиционная борьба по случаю Лунного Нового года состоится 11 февраля 2021 года во Дворце борьбы Монголии. Из-за пандемии она пройдет без зрителей и будет строго следовать рекомендациям, решениям и постановлениям, выпущенным Государственной чрезвычайной комиссией Монголии (ГЧК) и чрезвычайной комиссией столицы», - говорится в сообщении федерации.

Сообщается, что борцовский состав, команды кодекса поведения будут размещены в специальных отелях с 17:00 10 февраля. Кроме того, борцы и другие официальные лица должны будут пройти в общей сложности два экспресс-теста на коронавирус.

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