МВФ запускает Центр развития регионального потенциала Кавказа, Центральной Азии и Монголии

CentralAsia (MNG) - Запускается региональный центр развития потенциала Кавказа, Центральной Азии и Монголии (The Caucasus, Central Asia, and Mongolia Regional Capacity Development Center - CCAMTAC) при Международном валютном фонде (МВФ), передают монгольские СМИ со ссылкой на Центр МВФ, созданный для стран-членов (Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызская Республика, Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

После подписания письма о взаимопонимании между управляющим Национального банка Казахстана Ерболатом Досаевым и управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой 14 декабря, первое заседание руководящего комитета CCAMTAC собралось 28 января и одобрило запуск центра, а также работу программы на первые несколько месяцев работы.

На основе комплексной оценки приоритетов стран-членов в области развития потенциала, CCAMTAC примет у себя семь долгосрочных советников, специализирующихся в следующих областях:

Макроэкономический анализ: макроэкономические основы финансового программирования, прогнозирования и анализа политики;

Фискальная политика: управление государственными финансами, макрофискальные вопросы, администрирование доходов4

Денежно-кредитный и финансовый сектор: операции центрального банка, финансовое регулирование и надзор;

Макроэкономическая статистика: национальные счета, цены, статистика государственных финансов и долга.

Фонд заявил, что центр будет тесно сотрудничать со штаб-квартирой МВФ и региональными учебными центрами, в частности с Объединенным венским институтом (JVI), Сингапурским учебным институтом (STI) и Центром развития потенциала Китая и МВФ (CICDC), чтобы максимально увеличить синергию между обучением, практической технической помощью и взаимными обменами.

Казахстан, принимающая страна, вносит основной вклад в АНТКОМ наряду с другими странами-членами, партнерами по развитию и МВФ. МВФ заявил, что Швейцария, Корея, Польша и Азиатский банк развития (АБР) являются первыми партнерами в области развития, которые внесли свой вклад, и в ближайшее время ожидаются дополнительные взносы в пятилетний бюджет центра.

Алия Молдабекова, заместитель председателя Национального банка Казахстана и председатель первого заседания руководящего комитета, отметила, что «Казахстан будет иметь честь разместить центр в Алматы и надеется на его физическое открытие и тесное сотрудничество в регионе».

Джихад Азур, директор Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ, подчеркнул «обязательство МВФ активизировать свое стратегическое взаимодействие с регионом через АНКАМТАК и сделать его центром инноваций».

«Вместе мы хотим создать современный региональный центр развития потенциала 21 века. Тесно сотрудничая, я уверен, что CCAMTAC сможет удовлетворить существующие и возникающие потребности и будет способствовать сильному и устойчивому выходу из беспрецедентного кризиса, который затронул всех нас», - отметил заместитель директора-распорядителя МВФ Сайех.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения