Выпущен отчет о Белой книге против президента Монголии

CentralAsia (MNG) - В новой Белой книге освещаются атаки правительства Монголии на верховенство закона и незаконное преследование бывшего премьер-министра.

Международная группа защиты бывшего премьер-министра Сайханбилэг Чимэд осуждает ложные обвинения и политические мотивы авторитарного режима, передает webwire.com.

С момента прихода к власти в 2017 году президент Халтмаагийн Баттулга погрузил демократию Монголии в нисходящую спираль авторитаризма, злоупотреблений антикоррупционным законодательством и политически мотивированным преследованиям противников президента, говорится в новом техническом документе, опубликованном Robert Amsterdam из Amsterdam & Partners LLP.

Отчет под названием «Отравленный оазис: политическое преследование Сайханбилэг Чимэд и будущее демократии в Монголии» был выпущен на английском и монгольском языках.

Г-н Амстердам, который год назад был приглашен представлять Сайханбилэга, говорит, что цель белой книги - не только доказать, что арест 2018 года и последующие обвинения против Ч. Сайханбилэга были полностью необоснованными, но и показать, как это Дело освещает попытку разрушить судебную независимость, имевшую место при режиме Баттулги.

«Это классический пример того, как деспот пытается превратить антикоррупционные законы в политическое оружие, чтобы уничтожить своих оппонентов», - говорит Амстердам. «Но на самом деле в итоге происходит то, что доверие к президенту рушится, а риск страны для Монголии взлетает до небес. А теперь он должен разобраться с последствиями».

Дело Ч. Сайханбилэга — далеко не единичный пример, считает Амстердам. Премьер-министр Монголии Хурэлсух Ухнаа недавно подал в отставку и призвал к импичменту Баттулги, сославшись на использование антикоррупционной властью для заключения в тюрьму невинных людей. К нему присоединился бывший министр юстиции Х.Нямбаатар, который сообщил, что президент неоднократно оказывал на него давление, чтобы тот отменил законы, защищающие независимость судебной системы.

«Этой белой книгой мы обращаем внимание на коррупцию в судебной системе, стоящую за ложными обвинениями против бывшего премьер-министра Ч. Сайханбилэга и других. Сейчас мы призываем американских членов конгресса и руководство соответствующих федеральных агентств принять меры и отреагировать на вызывающий беспокойство откат при президенте Баттулге», - говорит Амстердам.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения