ЕАЭС создаст зоны свободной торговли с Египтом, Индией, Индонезией и Монголией

CentralAsia (MNG) - Евразийский экономический союз (ЕАЭС) ведет необходимую работу по заключению соглашений о свободной торговле с Египтом, Индией, Индонезией и Монголией, сообщил на брифинге 1 февраля член Коллегии Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

«У нас есть серьезные поручения глав государств активизировать деятельность в рамках развития торговых соглашений и зон свободной торговли. В частности, мы планируем возобновить переговорный процесс в первой половине года, провести переговоры по тем траекториям, которые у нас есть, с Египтом, крупнейшей экономикой Африки, а также с Индией. Мы проводили консультации, несмотря на COVID-19, на высоком, министерском уровне. Надеемся, что найденные нами решения дадут импульс переговорному процессу. Мы видим высокий интерес партнеров к сотрудничеству с ЕАЭС», - сказал Слепнев.

В соответствии с решениями Совета ЕЭК началось изучение перспектив развития зон свободной торговли с Индонезией и Монголией.

«Мы работаем еще по нескольким направлениям, и объявим об этом, когда договоримся. Мы рассчитываем, что в этом случае мы сможем реализовать исторические связи и потенциал географического партнерства со стороны Монголии и укрепить позиции, расширить возможности бизнеса в АСЕАН. Что касается АСЕАН, у нас уже есть соглашение с Вьетнамом, и мы скоро ратифицируем все необходимые процедуры с Сингапуром. Кроме того, все еще крупнейшая экономика Индонезии, безусловно, создаст необходимую критическую массу для активного вхождения нашего бизнеса в регион АСЕАН, который довольно быстро растет и, очевидно, будет многообещающим в будущем», - сказал министр ЕЭК.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения