Почему шерсть монгольского яка занимает наши дома и гардеробы

CentralAsia (MNG) - Монголия обеспечивает другие страны одними из самыми роскошными волокнами в мире, в том числе шерстью детеныша яка и верблюжей шерстью.

Уроженка США, проживающая в Лондоне «социальная предпринимательница» Нэнси Джонстон основала бренд Tengri — названный в честь пантеона монгольских небесных богов.

«Tengri — это кульминация моих жизненных амбиций по использованию силы дизайна, исследований, технологий, образования и честного ведения бизнеса», - говорит Джонстон. «Мы стремимся улучшить индивидуальный потребительский выбор и коллективные действия для устойчивой поддержки средств к существованию людей, защищая при этом дикую природу и окружающую среду. Tengri производит пледы, матрасы и одежду из шерсти четвероногих жителей «страны бескрайнего синего неба». Он работает с такими известными брендами, как Savile Row’s Huntsman, La Bowtique, Michael Browne и Savoir Beds».

Семья Джонстон, китайского происхождения, была среди десятков тысяч беженцев, бежавших на лодке в результате войны во Вьетнаме. К 1977 году многие страны, включая США, предоставили этим семьям статус беженца.

В 2013 году Ненси уволили с работы в области социальных исследований, и она решила поехать в Монголию, регион, который она мечтала исследовать в детстве. Ее пригласил друг-ветеринар, практикующий в горах Хангай на западе Монголии, и через несколько дней она приехала в семью кочевых пастухов.

«Эта семья отчаянно пыталась сэкономить деньги на образование своей маленькой дочери, но многие из их животных погибли из-за опустынивания земель и продолжительной зимы. Кочевой образ жизни и будущее диких животных также находятся под угрозой из-за быстрой индустриализации и опустынивания земель, в основном из-за интенсивного выпаса кашемировых коз, что способствует изменению климата. Шерсть яка — это экологичная альтернатива кашемиру. В отличие от коз, когда яки пасутся, они едят только верхнюю часть травы, что способствует сохранению биоразнообразия и устойчивости», - говорит она.

Благодаря «случайным встречам» и установлению контактов она собрала сплоченную команду талантливых дизайнеров-новаторов и мастеров. Компания Tengri стала первым специалистом в области технологий в Великобритании, и смогла усовершенствовать пряжу.

Шерсть яка мягкая, как кашемир, теплее мериноса, устойчива к запаху, водонепроницаема и гипоаллергенна. «Я купила свою первую тонну волокон яка, и вскоре пастухи образовали кооператив. В то время было 140 семей, но в течение года записались 1500 семей. Это быстро увеличилось до 4500 семей. Местный коллектив стал национальным коллективом, который после стал федерацией. Доход семей пастухов увеличился в восемнадцать раз, и они получили право на землю и признание правительства. Сорок процентов населения зависит от выпаса скота», - сказала Нэнси Джонстон.

Кочевые пастухи вручную расчесывают детенышей яков и верблюдов только один раз в год, когда животные сбрасывают первую зимнюю шубку. С каждого яка собирают всего 100 граммов девственных волокон Khangai Noble. Волокна вручную сортируются по четырем естественным цветам: какао, коричневый и редкие, очень ценные серебро и платина. Волокна верблюда бывают светлыми, карамельными и кайенскими.

Все остальное делают две фабрики в Йоркшире. Плед, связанный вручную размером 180 x 160 см, стоит 1950 фунтов стерлингов, одеяло из яка Khangai Noble Fiber — 1495 фунтов стерлингов, свитера — 825 фунтов стерлингов, редкие шарфы — 295 фунтов стерлингов и шапочки из серебристого волокна — 165 фунтов стерлингов.

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