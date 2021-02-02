Мировой рекорд по высокому атмосферному давлению мог быть установлен в Монголии, где царит жестокий холод

CentralAsia (MNG) - Высокое давление в западных горах, сопровождающееся температурой -45,5С по предварительным данным. Новый мировой рекорд по высокому атмосферному давлению был предварительно установлен в высокогорной долине Монголии.

Автоматическая метеостанция в Цэцэн-Ууле, в западного аймака Завхан, зафиксировала среднее давление на уровне моря 1094,3 мбар и температуру -45,5 ° C.

Если ученые подтвердят, что он превзойдет предыдущий мировой рекорд в 1089,4 миллибар, который также был установлен в Монголии 16 лет назад.

Стивен Берт, научный сотрудник по метеорологии из Университета Рединга, сказал The Independent: «Похоже, это подлинный отчет, полученный с официальной станции синоптических сообщений. Есть и другие станции, которые также сообщают об очень высоком давлении. Так что это не просто ошибка чтения или ошибка передачи».

По словам Бёрта, для Монголии, Сибири и других регионов России в это время года наблюдаются эпизоды высокого давления и сильного холода. «Это обычное дело в это время года, прямо в середине зимы, когда эти очень большие обширные области высокого давления образуются прямо над континентом», - добавил он.

«Монголия находится далеко от моря, на нее очень мало влияет относительно теплый океан. Воздух становится очень холодным, давление становится очень высоким и очень вялым. Поскольку при высоком давлении облачности почти нет, воздух становится все холоднее и холоднее, потому что все тепло уходит в космос. Таким образом, давление имеет тенденцию становиться немного выше с каждым днем, и это продолжается до весны, когда солнце возвращается и начинает нагревать землю, а давление начинает падать». Хотя такие погодные условия ожидаются в это время года, Берт сказал, что «это ненормально, когда становится так холодно или давление становится таким высоким».

Профессор Рэнди Червени, ученый из Университета штата Аризона, добавил, что за последние десять или два года в отдаленных частях Монголии было установлено гораздо больше автоматических метеорологических станций, а это означает, что новые экстремальные холода будут обнаружены с большей вероятностью, чем раньше.

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