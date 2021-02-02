Спикер парламента выступил на конференции о демократических вызовах в Азии и Монголии

CentralAsia (MNG) - Двухдневная международная конференция «Демократические вызовы в Азии и Монголии: инновации через совещательную демократию, виртуальный парламент и избирательную реформу» была виртуально организована и завершилась 29 января. Встреча была организована Стэнфордским университетом в сотрудничестве с Государственным университетом Монголии, в которой приняли участие председатель парламента Монголии Г.Занданшатар и член парламента Ц.Мөнхцэцэг.

В своем приветственном слове спикер парламента отметил, что Монголия успешно внесла поправки в свою Конституцию 14 ноября 2019 года с помощью совещательного голосования, что, возможно, было первым случаем, когда современные страны использовали этот механизм для внесения поправок в свою Конституцию.

«Дискуссионный опрос был важной частью процесса консультаций и обсуждения, которые помогли сформировать окончательные поправки. Более того, когда разразилась пандемия, Монголия была одной из первых стран, которые быстро внесли поправки в свои парламентские процедуры, которые позволили парламенту работать в полностью онлайн- и / или полу-онлайн-форматах. Полный онлайн-формат предоставляет депутатам возможность участвовать через свои индивидуальные компьютеры или планшеты, используя специальные онлайн-приложения для обсуждения, регистрации и подсчета голосов, тогда как полу-онлайн-формат позволяет депутатам присутствовать из дворца парламента физически с требованиями присутствовать на заседаниях из 5 отдельных палат при сохранении расстояния 1,5 метра, подключение к системе видеоконференцсвязи и голосование поднятием руки или с помощью встроенного программного обеспечения.

Это было важно по трем причинам. Во-первых, как представители, избранные избирателями, депутаты хотят и готовы служить даже в ограниченный срок. Во-вторых, если того требуют потребности, парламент будет рассматривать любые законопроекты в ускоренном порядке и по-прежнему выполнять свой мандат, не передавая всю свою законодательную власть исполнительной власти. В-третьих, парламент мог выполнять свои надзорные функции в случае серьезных и систематических нарушений прав человека и демократических ценностей», - сказал Г.Занданшатар.

Спикер также подчеркнул, что Монголия поставила перед собой цель стать электронным парламентом в рамках парламентской реформы и в рамках этой программы запустила электронную систему, которая вовлекает граждан, организации гражданского общества и ученых в составление и обсуждение законопроектов.

Во второй день встречи депутат Ц. Мөнхцэцэг изложила свою позицию по реформе политических партий в Монголии. Она подчеркнула: «Авторитарная тенденция и распространение популизма и национализма по всему миру, которые прогрессируют в последние годы, создают серьезные проблемы для глобального процесса демократизации и политических партий. В этих условиях поправки к конституции, принятые в ноябре 2019 года, смогли укрепить парламентскую систему, что принесло долгосрочный положительный результат для демократической консолидации в Монголии».

«Одним из законов, которые должны быть приняты в соответствии с поправками к Конституции, является Закон о политических партиях. Поправки к Конституции включают важные положения, позволяющие политическим партиям проводить политику на всей территории страны, а также открытые и прозрачные источники финансирования. В соответствии с этой концепцией Великий государственный хурал (парламент) должен обновить Закон о политических партиях и Закон о финансировании политических партий, что внесет значительный вклад в укрепление демократии в Монголии», - продолжила депутат Ц. Мөнхцэцэг.

источник: Управление печати и по связям с общественностью Великого Государственного Хурала

Коронавирус в Монголии

Карта распространения